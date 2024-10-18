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Kayseri'de Ters Yolda Giden Sürücüye 6 Bin 439 TL Ceza

Kayseri'de Ters Yolda Giden Sürücüye 6 Bin 439 TL Ceza
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Kayseri'de sosyal medya üzerinden gelen ihbar üzerine ters yönde giden bir otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Erkilet Bulvarında araç ters yönde ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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