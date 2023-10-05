Kayseri'de Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Çalışmaları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 bin üniversite öğrencisine 15 bin 600 broşür dağıtarak bilgilendirme çalışması yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirme çalışmalarında 10 bin üniversite öğrencisine 15 bin 600 broşür dağıtıldı.

Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerine yönelik önleme ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Kurulan stantlarda Eylül ve Ekim ayı içerisinde yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Üniversite öğrencilerine ekipler tarafından 15 bin 600 bilgilendirici broşür dağıtıldı. - KAYSERİ