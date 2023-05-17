Kayseri'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerine yönelik çalışma yapıldı.
Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalandı.
Evindeki aramada birçok dijital materyal ele geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel