KAYSERİ'DE TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI

KAYSERİ'de, polisin, PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik 2 ayrı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik 2 farklı çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen 2 ayrı operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olmak suçundan 6 şüpheli, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan ise 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)