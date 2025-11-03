Kayseri'de Terör Operasyonları: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonları kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 6 zanlıyı yakaladı.
