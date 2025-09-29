Kayseri'de Terör Operasyonları: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişiden biri tutuklandı.
Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında ise yasal işlemler yapıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel