Kayseri'de Terör Operasyonları: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında ise yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
