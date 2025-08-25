Kayseri'de Terör Operasyonları: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etme ve engelleme amacıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
