Kayseri'de Terör Operasyonları: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar hakkında yasal işlemler yapıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel