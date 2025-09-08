Haberler

Kayseri'de Terör Operasyonları: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar hakkında yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
