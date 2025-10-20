Kayseri'de Terör Operasyonları: 22 Şüpheli Gözaltında
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonları sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 22 zanlıyı yakaladı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel