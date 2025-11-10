Kayseri'de Terör Operasyonları: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 21 zanlıyı yakaladı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel