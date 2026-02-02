Haberler

Kayseri'de terör operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de son bir ayda terör operasyonları düzenleyen emniyet güçleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, bazıları ev hapsine alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden, 7'si tutuklandı, 2'si ev hapsi aldı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı da yakalandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
