Kayseri'de Terör Operasyonları: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 zanlıyı yakaladı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel