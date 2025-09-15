Kayseri'de Terör Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar hakkında yasal işlemler yapıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel