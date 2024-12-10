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Kayseri'de Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri'de Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri ile kent genelinde temizlik, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Havaalanı ve Hisarcık yolundaki gazel temizliği ile şehir yolları daha güvenli hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde çeşitli temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli bölgelerde yapılan gazel temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemeleriyle kent estetiği ve halk sağlığına katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda, havaalanı yolu ve Hisarcık yolunda yapılan gazel temizliği ile şehir ulaşım yolları daha temiz ve güvenli hale getirildi. Ekipler, Mimarsinan Parkı'nda da detaylı gazel temizliği yaptı.

Çevre düzenlemeleri kapsamında kuru çam ağaçları temizlenirken kent genelinde çeşitli noktalarda kırık ağaç dallarının budama işlemleri yapılarak olası tehlikelerin önüne geçildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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