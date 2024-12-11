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Kayseri'de Tekstil Okulu Bölge Okulu Statüsü Kazandı

Kayseri'de Tekstil Okulu Bölge Okulu Statüsü Kazandı
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Kayseri'deki Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölge okulu statüsü kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitimdeki önemine değinerek, okulun ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri'de yatak üretimi yapan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölge okulu oluşu kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölge okulu oluşunun tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 9 ilde 11 okulun bölge okulu kapsamına alındığını belirten Esen, Kayseri'deki lisenin de bu kapsama dahil edildiğini ifade etti.

Esen, pansiyonu bulunan bölge okuluna Türkiye'nin her yerinden işletme eğitimine tam erişemeyen ve 10. sınıfı tamamlayan tekstil teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin müracaat edebileceğini ve başarılarına bağlı olarak yerleşebileceğini kaydetti.

Okullarda öğrencilerin beceriyle donatılmasının ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağını belirten Esen, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, bir anlamda mesleki eğitimin sorun alanlarını tespit etmek ve daha nitelikli eğitim için politika ve strateji üretmek üzere ortaya konulmuş çok önemli bir üst belgedir. İşte bu belge çerçevesinde bölge okulu olarak bugün içerisinde bulunduğumuz okulumuz hem ilimize hem ülkemizin kalkınmasına ciddi katkı sunacak nesilleri yetiştirecektir diye inanıyorum. Tüm gayretimiz bu yöndedir."

277 öğrencisi var

Okulu müdürü Osman Yüksel de okulda 277 öğrencinin bulunduğunu, yatak imalatı üzerine üretim yaptıklarını dile getirdi.

Ülkenin yatak ihtiyacının yüzde 60'ının Kayseri'den karşılandığını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Okul için 4 ISO belgesi aldık. Sektörün eleman sıkıntısının olduğunu işletmelerle yapmış olduğumuz görüşmelerde gördük. Çıraklıktan başlayıp firma fazla maaş vererek öğrenciyi kendi firması bünyesine katıyor. Biz buraya katkı sağlayalım şeklinde işletmelerle görüştükten sonra Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na proje sunduk ve projemiz kabul edildi. Proje sayesinde de Türkiye'nin ilk ve tek yatak imalatı sürecini okulumuza kazandırmış olduk."

Yüksel, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çadır, uyku tulumu ve yatak da ürettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından okulda bulunan yatak üretim atölyesi gezildi, öğretmenler tarafından katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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