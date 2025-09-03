Haberler

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, fabrikada kısa sürede büyüyerek malzemeleri etkisi altına aldı.

1) KAYSERİ'DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında OSB 12'nci Cadde'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı ve bahçesindeki malzemeleri kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.