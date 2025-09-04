Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın 15 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 15 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

OSB 12'nci Cadde'deki bir tekstil fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı ve bahçesindeki malzemeleri kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ile TOMA, AFAD, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, toplam 94 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale edildi. Çalışmalar sırasında yaralanan 2 itfaiye personeli ile 1 fabrika çalışanının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu 15 saat sonra, bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.