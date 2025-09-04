Haberler

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın 15 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın 15 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 15 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında 2 itfaiye personeli ve 1 fabrika çalışanı yaralandı.

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 15 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

OSB 12'nci Cadde'deki bir tekstil fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı ve bahçesindeki malzemeleri kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ile TOMA, AFAD, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, toplam 94 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale edildi. Çalışmalar sırasında yaralanan 2 itfaiye personeli ile 1 fabrika çalışanının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu 15 saat sonra, bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.