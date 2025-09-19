Haberler

Kayseri'de Tekstil Atıklarının Tutuşmasıyla Yangın Çıktı
Kayseri'de tekstil atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KAYSERİ'de tekstil atıklarının tutuşması ile büyüyen yangında, 3 iş yeri zarar gördü.

Kocasinan ilçesi Demirciler Sitesi 3107'nci Sokak'taki bir iş yerinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atıklarının tutuşması ile büyüyen alevler, kısa sürede iş yerini kapladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Toplam 3 iş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
