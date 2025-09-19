Kayseri'de Tekstil Atıkları Yangına Neden Oldu, 3 İş Yeri Zarar Gördü

KAYSERİ'de tekstil atıklarının tutuşması ile büyüyen yangında, 3 iş yeri zarar gördü.

Kocasinan ilçesi Demirciler Sitesi 3107'nci Sokak'taki bir iş yerinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atıklarının tutuşması ile büyüyen alevler, kısa sürede iş yerini kapladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Toplam 3 iş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,