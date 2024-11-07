Kayseri'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 7 Bin TL Ceza
Kayseri'de trafikte motosikletinin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 819 TL para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tespit edildi.
KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldıran sürücüye 7 bin 819 TL para cezası uygulandı. Sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yapması kameraya yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 819 TL para cezası uygulandı.
Haber: Samed Aydın SUN - Kamera: KAYSERİ,
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