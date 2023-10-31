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Kayseri'de tefecilik yapan 7 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda belge, doküman ve dijital materyallere el konuldu.