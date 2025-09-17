Haberler

Kayseri'de Tefecilik Operasyonu: 9 Milyon Lira Tahsil Eden Kişi Tutuklandı

Kayseri'de tefecilik yaptığı iddiasıyla A.B. tutuklandı. Açık senet kullanarak 6 kişiden 9 milyon 862 bin 400 lira tahsil eden şüpheli, emniyet operasyonuyla yakalandı.

Açık senet kullanılarak para tahsil edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kimliği tespit edilen A.B'yi operasyonla yakaladı.

Operasyonda 29 senet, çek fotokopileri ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
