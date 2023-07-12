Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafa faizle borç para vererek senet aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Zanlıların tehdit ve baskıları nedeniyle bir vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa faizle borç para vererek karşılığında açık senet aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, bazı esnafın zanlılardan aldıkları yaklaşık 1 milyon lirayı faiziyle 2 milyon lira olarak ödemelerine rağmen imzaladıkları senetleri alamadıkları tespit edildi.

Zanlıların tehdit ve baskıları nedeniyle fare zehri içip intihara teşebbüs ettiği ve yaklaşık 15 gün hastanede yattığı belirtilen bir vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli salıverildi, 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.