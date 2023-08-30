Kayseri'de Taşınabilir Şarj Aletinde Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, taşınabilir şarj aleti içerisinde düzeneklenmiş hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, taşınabilir şarj aleti içerisine düzeneklenmiş hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri H.G., İ.G. ve E.D.'nin araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 3 parça halinde 29.88 gram uyuşturucu madde ve powerbank içerisine düzeneklenmiş hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, H.G., İ.G. ve E.D.'yi gözaltına alarak, işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim etti. - KAYSERİ