Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de "Taş Plaklarda Kayseri Türküleri" sergisi açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Taş Plaklarda Kayseri Türküleri" sergisi açıldı.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Taş Plaklarda Kayseri Türküleri" sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu'ndaki etkinlikte, Melikgazi Belediyesi Müze Müdürü ve koleksiyoner Faruk Yaman'a ait taş plaklar sergilendi.

Törene katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, katkılarından dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Yaman da "Bu sergi Kayseri için önemli. 82 tane 45'lik plak, 49 taş plak sergileyeceğim. Bu 49 taş plağın 8'i Cumhuriyet öncesi, 3'ü de literatürde yok. Bunlar da Almanya ve İngiltere'de basılmış. Burada ilk İstiklal Marşı plağım var. 1930'daki İstiklal Marşı var. İstiklal Marşı'nın dönem dönem plaklarını getirdim. Güzel bir sergi olacak. Meraklısı da çok fazla olacak." dedi.

Sergi bir gün açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Erciyes Kayseri Sanat Kültür Müzik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title