Kayseri'de "Taş Plaklarda Kayseri Türküleri" sergisi açıldı

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Taş Plaklarda Kayseri Türküleri" sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu'ndaki etkinlikte, Melikgazi Belediyesi Müze Müdürü ve koleksiyoner Faruk Yaman'a ait taş plaklar sergilendi.

Törene katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, katkılarından dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Yaman da "Bu sergi Kayseri için önemli. 82 tane 45'lik plak, 49 taş plak sergileyeceğim. Bu 49 taş plağın 8'i Cumhuriyet öncesi, 3'ü de literatürde yok. Bunlar da Almanya ve İngiltere'de basılmış. Burada ilk İstiklal Marşı plağım var. 1930'daki İstiklal Marşı var. İstiklal Marşı'nın dönem dönem plaklarını getirdim. Güzel bir sergi olacak. Meraklısı da çok fazla olacak." dedi.

Sergi bir gün açık kalacak.