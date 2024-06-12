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Kayseri'de Tartışma Sonucu İki Kişi Yaralandı

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Kayseri'de yaşanan tartışma sonucu U.Y. adlı şahıs, Yaşar A. ve Durmuş K.'yı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de U.Y., tartıştığı Yaşar A. (66) ve Durmuş K.'yı (22) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. ile Yaşar A. ve Durmuş K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada U.Y., yanındaki tabanca ile ateş ederek Yaşar A. ve Durmuş K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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