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Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: İki Ölü

Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: İki Ölü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacaklısı ile tartışan bir şüpheli, önce alacaklısını öldürüp ardından intihar etti. Olayda her iki kişi de hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, M.K, alacaklısı olduğu iddia edilen A.M.Ö. ile Sahabiye Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir otelde buluştu.

Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, üzerinde taşıdığı tabancayla önce A.M.Ö'ye sonra kendisine ateş etti.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde M.K. ve A.M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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