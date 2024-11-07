Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Genç Kız Yaralandı

Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Genç Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tartışma sırasında 17 yaşındaki E.Y.K., 39 yaşındaki R.A. tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından genç kız hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan genç kız tedavi altına alındı.

Gökkent Mahallesi 407 Sokak'ta E.Y.K. (17) ile R.A. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanındaki silahla E.Y.K'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

Erdoğan Trump ile görüştü! Yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi

Seçimi kaybeden Kamala Harrıs kameralar karşısına çıktı

 Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık

Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt
Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel en büyük hedefini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya Başkonsolosu Kasahara kimdir? Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Akhisar, Salihli, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Küçükçekmece, Şişli, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 7-8 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Karabağlar, Konak, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Gemlik, Karacabey elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Etimesgut, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Jahrein beraat etti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.