Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Genç Kız Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tartışma sırasında 17 yaşındaki E.Y.K., 39 yaşındaki R.A. tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından genç kız hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralanan genç kız tedavi altına alındı.
Gökkent Mahallesi 407 Sokak'ta E.Y.K. (17) ile R.A. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanındaki silahla E.Y.K'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.