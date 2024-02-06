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Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin planlamasıyla ilgili konular ele alındı. Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız başkanlık etti.

Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız başkanlığında yapıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, kentin tarımsal üretimin planlamasıyla ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Balıkçılık Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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