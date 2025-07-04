Kayseri'de Tarıma Dayalı Sera Projesi İçin Altyapı Çalışmaları Başladı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının başladığını bildirdi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kayseri için stratejik öneme sahip projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasının kent adına büyük bir gurur ve sevinç kaynağı olduğunu belirtti.

Projenin hayata geçmesi için kritik öneme sahip altyapı çalışmalarının başladığını dile getiren Bağlamış, bölgenin faaliyete geçmesi için hayati önem taşıyan elektrik, yol, içme ve yağmur suyu gibi tüm altyapı süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

Bölgeyi en kısa sürede üretime hazır hale getirerek Kayseri'yi tarımsal üretimde öncü bir konuma taşımayı hedeflediklerini ifade eden Bağlamış, gelişmiş altyapıyla yatırımcılar için cazip bir merkez olacaklarını belirtti.

Projenin temelini oluşturan jeotermal sondaj çalışmalarında önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 2 jeotermal sondaj kuyumuzu başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu kuyularımızda yapılan testlerde, 55-60 derece sıcaklıkta ve saniyede 70-80 litre debide jeotermal suya ulaşıldı. Projemizin jeotermal kaynak potansiyelini daha da artırmak amacıyla başlattığımız üçüncü sondaj kuyumuzda da 500 metre derinliğe inmiş durumdayız. Kısa süre içerisinde bu kuyuyu da tamamlayarak jeotermal enerji kapasitemizi önemli ölçüde arttıracağız. Bölgedeki yüksek jeotermal potansiyeli değerlendirerek daha fazla jeotermal sondaj kuyusu açacağız. Amacımız, seralarımızın ve gelecekteki potansiyel yatırımların jeotermal enerji ihtiyacını tam anlamıyla karşılamak ve bölgemizi jeotermal enerjinin tarımdaki örnek uygulaması haline getirmektir."

KTB olarak projenin her aşamasını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Bağlamış, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'nin şehrin ve ülkenin geleceğine yapılan stratejik ve uzun vadeli bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.