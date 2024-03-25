Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Tarım ve Gıda İhracatı 21 Yılda 12 Kat Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kayseri'deki tarım ürünü ve gıda üretiminin büyük artış gösterdiğini ifade eden Büyükkılıç, 2002 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 4,3 milyon dolar olduğunu anımsattı.

Son verilerde ise 2023 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 51 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat arttığını aktardı.

Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, "Her alanda çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Desteklerimizi fazlasıyla sürdürüyoruz. Rakamların da gösterdiği gibi çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz, ilçelerimiz ve şehrimiz kazanıyor. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç İhracat Kayseri İhracat Tarım Belediye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title