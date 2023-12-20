Kayseri'de Tarım Makineleri İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

KAYSERİ'de tarım makinelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6003'üncü Cadde'de, tarım makineleri satan bir iş yerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.