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Kayseri'de Tarım Makineleri İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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KAYSERİ'de tarım makinelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYSERİ'de tarım makinelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6003'üncü Cadde'de, tarım makineleri satan bir iş yerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan İtfaiye Tarım Yaşam Güncel Haberler

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