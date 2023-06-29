Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı ve kurtarılamayan bir kişi oldu. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.