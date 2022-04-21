Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Haberler

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Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Piyasa değeri 3 milyon TL olan 5 asırlık 2 adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, A.K.'nin Develi ilçesinde 2 adet tarihi eser niteliğinde olan Kur'an-ı Kerim'i satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, evde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 asırlık olduğu değerlendirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan 2 adet el yazmalı Kur'an-ı Kerim ve 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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