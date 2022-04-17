Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 eser ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 eser ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.G. (38) ve M.K'yi (31) durdurdu.
Şüphelilerin ellerindeki torbaya sarılı vaziyette, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.