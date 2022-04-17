Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 eser ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 eser ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.G. (38) ve M.K'yi (31) durdurdu.

Şüphelilerin ellerindeki torbaya sarılı vaziyette, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Dolandırıcılık, Kayseri, Güncel, Haberler

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