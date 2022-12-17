Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi Güncel Haberler Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Kayseri ve çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, taş obje, el dedektörü ve 2 dedektör başlığı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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