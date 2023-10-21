Kayseri'de Tarihi Eser ve Silah Operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüpheli 1 şahsa ait farklı adreslerde yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ve silah bulundu. Operasyonda çeşitli dönemlere ait 45 sikke ve obje, 9 tarihi eser niteliğinde tabanca, 3 tarihi eser niteliğinde tüfek, 3 tarihi eser niteliğinde kılıç, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüpheli 1 şahsa ait farklı adreslerde yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ve silah bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 1 şahsa ait farklı adreslerde yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait 45 sikke ve obje, 9 tarihi eser niteliğinde tabanca, 3 tarihi eser niteliğinde tüfek, 3 tarihi eser niteliğinde kılıç, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şüpheli şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ