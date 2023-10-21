Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 60 obje ele geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 45 sikke, 9 tabanca, 3 tüfek, 3 kılıç, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 60 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 45 sikke, 9 tabanca, 3 tüfek ve 3 kılıç ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel