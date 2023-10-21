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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 60 obje ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 45 sikke, 9 tabanca, 3 tüfek, 3 kılıç, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.