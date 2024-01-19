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Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: Kadın ve Erkek Heykeli ile 3 Sikke Ele Geçirildi

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Kayseri'de yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin 13. yüzyıla ait tarihi eserleri 1 milyon dolara satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 48 saatlik takibin ardından şüphelinin kullandığı araç, Kayseri-Ankara kara yolunda durduruldu.

Araçtaki aramada 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri Suç Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

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