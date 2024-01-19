Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: Kadın ve Erkek Heykeli ile 3 Sikke Ele Geçirildi
Kayseri'de yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin 13. yüzyıla ait tarihi eserleri 1 milyon dolara satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 48 saatlik takibin ardından şüphelinin kullandığı araç, Kayseri-Ankara kara yolunda durduruldu.
Araçtaki aramada 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikke bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.