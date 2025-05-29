Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 76 Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 76 Sikke ve Obje Ele Geçirildi
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Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 76 sikke ve obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.S'nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 62 sikke ve 14 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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