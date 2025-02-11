ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği

İstanbul'daki ünlü alışveriş merkezinde korkutan yangın
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 328 Obje Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 328 Obje Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, tarihi eser niteliğinde 328 obje ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, şüphelinin tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine yapıldı.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 241 sikke ve 87 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
img

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
img

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
img

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi

İşte bonservis bedeli ve maaşı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

TFF'nin alacağı karar ortaya çıktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.