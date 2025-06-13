Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 181 Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 181 Sikke ve Obje Ele Geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 181 tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 181 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 175 sikke ve 6 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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