Haberler

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 141 Sikke Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 141 sikke ve 314 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 141 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde şüpheli D.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

İkamet ve bahçesindeki aramada, 314 gram uyuşturucu ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 141 sikke ile suçtan elde edilen 13 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.