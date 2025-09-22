Haberler

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 1105 Obje ve Sikke Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 1105 tarihi eser ve sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1105 obje ve sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından getirilen tarihi eserlerin satışının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1105 sikke ve obje ile 1 detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi

Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.