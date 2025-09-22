Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 1105 Obje ve Sikke Ele Geçirildi

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1105 obje ve sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından getirilen tarihi eserlerin satışının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1105 sikke ve obje ile 1 detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.