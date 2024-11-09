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Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında
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Kayseri'de düzenlenen operasyonla bir kişi tarihi eserlerle yakalandı. Ekipler, şüphelinin çevre illerden temin ettiği eserleri satacağını belirlemişti. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polis tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y.'nin (56), çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri kentte satacağı bilgisi aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3 adet toplu tabanca, 6 adet çeşitli dönemlere ait tablo, 2 adet ahşap süslemeli eser ve 1 adet metal kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y., polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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