Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 740 Sikke Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 740 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 740 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.M, E.K. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.