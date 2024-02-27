Kayseri'de Talas Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Veriyor

Kayseri'de Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek kapsamında kompost gübre yapımı 4 bin tonu geçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler sürüyor.

2019 yılından itibaren hayvansal atıklardan 4 bin 40 ton kompost gübre yapılmasıyla çiftçiler hem zamandan kazanıyor hem daha az kimyasal gübre kullanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki çiftlik atıklarının toprağa faydalı hale gelmesi için yaptığımız çalışmalar kapsamında kompost gübre yapımı makinesini hizmete sunmuştuk. Bu sayede zararlı mikroorganizmalar ölsün, faydalı bakteriler artsın ve yabancı ot tohumları topraktan arındırılsın istedik. Bunlarla beraber toprağın su tutma kapasitesi ve besin madde miktarı artıyor. Ayrıca, toprak yapısı düzenleniyor ve çevre kirliliği önlemek amacıyla kompost hazırlanıyor."