Kayseri'de taksiciler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü

Kayseri'de taksiciler arasında yolcu alma konusunda çıkan tartışma sonucu bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de taksiciler arasında "yolcu alma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki taksi durağında dün taksiciler arasında yolcu alma konusunda çıkan tartışma sonucu A.D'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan R.D. ve babası M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu adliyeye götürüldü.

Dünkü kavgada bıçakla yaralanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.