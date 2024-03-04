Kayseri'de Taksici Kavgası Sonucu Bir Kişi Öldürüldü

Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıkan, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yargılanan sanıklardan babaya 12 yıl, oğluna müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar R.D. (23), babası M.D, amcası tutuksuz sanık M.D, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık R.D. savunmasında, olay öncesi maktul A.D. (37) ile müşteri alma yüzünden tartıştığını öne sürdü.

Pişman olduğunu ileri süren R.D, "Olay, yolumu kesip tehdit etmesi üzerine başladı. Ben misafir gibi yanına gidip selam vererek içeri girdim. Ona rağmen tehdit ederek kafama kürekle vurdu. Olay, böylece buralara geldi. Kötü niyetim yoktu. Keşke yaşanmasaydı." dedi.

Sanık M.D. ise oğlu R.D. ile maktulün yanına iyi niyetle gittiklerini anlatarak, kendisinin olayla ilgisinin olmadığını savundu.

R.D'nin amcası tutuksuz sanık M.D. de beraatini istedi.

Maktulün annesi N.D. ise 8,5 aydır oğlunun acısıyla yaşadığını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan R.D'yi müebbet, babası M.D'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Amca M.D'nin ise beraatine karar verildi.

Olay

Kayseri'de taksi sürücüleri A.D. ile R.D. arasında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında, 28 Haziran 2023'te, yolcu alma konusunda tartışma çıkmıştı.

Daha sonra çıkan kavgada bıçaklanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.