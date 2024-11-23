Kayseri'de Taksi ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
Kayseri'de taksi ve kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.
Kayseri'de taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
M.C. idaresindeki 38 T 0688 plakalı taksi, Alparslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, E.S'nin kullandığı 38 AJP 901 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.